1 z 10

Jesienne sukienki w kwiaty 2017

Sukienki w kwiaty o jeden z hitowych trendów nachodzącej jesieni! Kwieciste deseń towarzyszyły nam przez całe lato i wszystko wskazuje na to, że zostaną z nami na dłużej. Zmienia się w tylko tło. Biel, pastele i beż zastąpiła czerń, granat lub grafit. Najmodniejsze fasony to te, nawiązujące do stylu boho - luźne, ozdobione falbanami z troczkami lub rozszerzane ku dołowi. Długość nie ma znaczenia: mini, midi lub maxi - wybór należy do Ciebie! Jesienne sukienki w kwiaty już podbiły serca gwiazd np. Mai Bohosiewicz.

Zobacz też: Nowy rok szkolny jest nie tylko dla uczniów. Oto 15 najlepszych rzeczy z sieciówek inspirowanych uczniowskim stylem SHOPPING

Zobacz najciekawsze modele sukienek w kwiat z popularnych sieciówek: H&M, Zary, Reserved i innych. Wybraliśmy modele już od niespełna 80 zł!

Polecamy: Od science-fiction po lata 70. Oto 7 najważniejszych trendów na jesień/zimę 17

To w tych butach będą chodziły wszystkie gwiazdy. Wybraliśmy 10 najgorętszych par na jesień/zimę 17

Marcelina wie o co chodzi. Tej jesieni jedyne czego potrzebuje Twoja garderoba to body! SHOPPING

Urocze kuferki będą hitem sezonu jesień/zima 2017! Znajdź taki jaki ma Magda Gessler! SHOPPING