Czy się to komu podoba czy nie, już jutro rozpoczęcie roku szkolnego. Dla wszystkich, którzy nadal chodzą do szkoły oznacza to początek 10 miesięcy ciężkiej pracy, natomiast dla reszty z nas – koniec lata.

Ale nie myślcie sobie, że początek nowego semestru nie dotyczy tych, którzy lata spędzone przy szkolnej ławce mają już dawno za sobą. Wrzesień to doskonała okazja nie tylko żeby przejrzeć trendy z wybiegów na jesień/zimę 17 (i włączyć część z nich do swojej garderoby) ale to również doskonały pretekst, żeby włączyć do swoich stylizacji odrobinę szkolnych inspiracji.

Od geek-chicu w stylu Gucci aż po bluzy i bomberki w stylu varsity – zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć najlepsze rzeczy z sieciówek inspirowane uczniowskim stylem. Mundurek szkolny nigdy nie wyglądał tak dobrze!