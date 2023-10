Od lat Jennifer Lopez znana jest nie tylko ze swoich aktorskich wcieleń oraz wpadającej w ucho muzyki, ale także charakterystycznego stylu. Zawsze stara się podkreślać swoją sylwetkę - niezależnie od tego, czy wybiera się na siłownię czy na premierę filmową. Gustuje także w luksusowych elementach garderoby. Z tego powodu, z okazji 54. urodzin artystki, postanowiliśmy się przyjrzeć jej najdroższym stylizacjom.

Najdroższe stylizacje Jennifer Lopez

Trzeba przyznać, że Jennifer Lopez przez ponad 25 lat obecności w światowym show-biznesie niewiele się zmieniła. Cały czas jest wierna także kobiecej i niewychudzonej sylwetce. Choć na początku kariery radzono jej, by zrzuciła trochę kilogramów, ona nie posłuchała tych słów i uczyniła z figury swój atut. Od tego momentu zaczęła podkreślać kobiece kształty odsłaniającymi ciało ubraniami. Pokochała krótkie topy, opinające figurę sukienki i buty na wysokim obcasie. Zaczęła inwestować w drogie akcesoria i to one do dziś są jej konikiem. W jej stylizacji praktycznie zawsze królują ekskluzywne buty i torebki, które łączy nawet ze sportowymi elementami garderoby.

- Chciałabym nosić kryształowe platformy do dżinsów tak samo łatwo, jak do mojej sukienki na Grammy. Zawsze wierzyłam - zwłaszcza w dzisiejszej modzie - że nie ma żadnych zasad. Trzeba się ubierać tak, jak się lubi - mówiła w wywiadzie dla "InStyle".

Trzeba jednak przyznać, że JLo niejednokrotnie na czerwonych dywanach olśniła stylizacjami wartymi prawdziwą fortunę. Te ceny zaprą Wam dech w piersiach!

Bez wątpienia na uwagę zasługuje look Jennifer Lopez z gali Złotych Globów w 2011 roku. Pojawiła się wówczas we wspaniałej sukni stworzonej przez atelier Zuhaira Murada. Dobrała do niej szpilki od kultowego Christiana Louboutina, pasującą torebkę, a także bransoletkę z 600 diamentami i diamentowe kolczyki od Harry'ego Winstona. Ta stylizacja według "Yahoo!" kosztowała aż 5 milionów dolarów.

Z kolei najdroższą stylizacją, w jakiej kiedykolwiek pokazała się Jennifer Lopez, jest jej look z Met Gali w 2019 roku. Zdjęcia wokalistki obiegły wówczas media na całym świecie i zalały Instagram. To właśnie na tym wydarzeniu gwiazda zaprezentowała się w błyszczącej sukni Versace z drobinek z ozdobnym nakryciem głowy. Wiadomo, że do kreacji dobrała biżuterię Harry'ego Winstona, która kosztowała 8,8 mln dolarów. Można się zatem domyśleć, że jej cały zestaw tego wieczoru kosztował około 9 mln dolarów.