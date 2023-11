Jeansy królują na scenie niepodzielnie, od wielu lat. Są dostępne w różnych kolorach, rozmiarach i modelach, a do tego nigdy nie wychodzą z mody i z roku na rok stają się jeszcze bardziej popularne. Jeansy są ulubieńcami zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jeśli nie wiesz, jakie jeansy wybrać na lato, to warto pomyśleć np. nad jeansami z mankietami.

Można powiedzieć, że do łask wracają także jeansy z wysokim stanem, którymi doskonale można podkreślić swoje biodra. Jednak trzeba uważać, ponieważ takie jeansy nie wszystkim pasują – bez obaw mogą je nosić osoby szczupłe i wysokie, a jeśli chcesz podkreślić wcięcie w talii, można je uzupełnić modnym paskiem.

Spodnie na lato? Jeansy z dziurami

Dużą popularnością ponownie zaczynają się cieszyć jeansy z dziurami, które pokocha każda kobieta lubiąca swobodny styl. Mogą to być spodnie z małymi, subtelnymi dziurkami albo coś bardziej „wyzywającego”, co będzie odsłaniało część nogi lub tylko kolano. Oczywiście takie dziury najlepiej wyglądają na boyfriendach, ale można również wybrać inne modele, które także dostępne są w wielu sklepach.

Szafa na lato: Jeansy z mankietami albo z szerokimi nogawkami

Jeansy z mankietami zaczynają być coraz częściej wybierane przez kobiety. Najbardziej popularne i oryginalne to ciemne jeansy z bardzo wysokim mankietem, ale w jasnym kolorze, aby odróżniał się od reszty. Mankiety najlepiej wyglądają na spodniach z prostymi i szerokimi nogawkami. Spodnie z mankietami sprawdzą się w wielu stylizacjach, gdyż wystarczy do nich założyć luźną bluzkę albo koszulę i mamy trendy stylizację. Przeciwieństwem rurek oraz spodni z prostymi nogawkami, są te z szerokimi nogawkami. Na każdej kobiecie idealnie prezentują się długie szwedy i trochę krótsze kuloty. Takie spodnie z szerokimi nogawkami na lato doskonale zastępują popularne wcześniej tzw. spodnie dzwony.

Letnie stylizacje: A może jeansy boyfriendy?

Boyfriendy to bardzo popularny model jeansów – to gładkie albo ozdobione dziurami spodnie, w różnych odcieniach koloru niebieskiego. Z pewnością można stwierdzić, że jest to swego rodzaju klasyk, który przyda się w szafie każdej kobiety – to nie tylko tej modnej, ale również tej wybierającej klasyczne zestawy. Boyfriendy można nosić w wersji eleganckiej, jak i na sportowo, ponieważ bardzo ładnie prezentują się do szpilek i koszuli, jak i do trampek oraz bluzy dresowej.