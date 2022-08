Izabela Małysz zmieniła fryzurę: "Cudnie w takiej długości włosów"

Kolejny odcinek 12. edycji "Tańca z gwiazdami" za nami. Tym razem z tanecznym show pożegnała się Izabela Małysz. Po odcinku tradycyjnie gwiazdy opuszczały studio w towarzystwie najbliższych, którzy wcześniej kibicowai im na widowni. Izabela Małysz została przyłapana przez paparazzi z ogromną ilością prezentów, pomoc męża okazała się niezbędna... Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Szymon Bieniuk dopingował siostrę! Ale on wyrósł Izabela Małysz odpadła w 4. odcinku 12. edycji "Tańca z gwiazdami" W 12. edycji "Tańca z gwiazdami" nie brakuje kontuzji wśród gwiazd. Najpierw z pękniętym żebrem zmagała się Sylwia Bomba , a ostatnio na problemy z bólem skarżyła się również Izabela Małysz . Mam ponaciągane i nadwyrężone mięśnie międzyżebrowe, co wiąże się z ogromnym bólem. Taka dramatyczna sytuacja trwa od tygodnia, od ostatniego odcinka. Ból promieniuje spod ręki, łopatki, aż do bioder. Jest to bardzo uciążliwe – wyznała Izabela Małysz dla Pomponika. Mimo wszystko w 4. odcinku Iza Małysz poradziła sobie doskonale, choć opinie jurorów na ten temat były mocno podzielone: Iza to był twój najlepszy taniec. Zecydowanie. Byłaś tu i teraz, był feeling, były emocje. - powiedział Michał Malitowski. Dla mnie było kompletnie na nie. Byłaś sztywna jak drut. Ani jednego kroku nie było żebyś nie tańczyła samodzielnie - skwitowała Iwona Pavlović. Ostatecznie to właśnie żona Adama Małysza musiała opuścić program. Była już uczestniczka tanecznego show została hojnie obdarowana. Sami spójrzcie... Iza Małysz w towarzystwie córki udała się do samochodu. Karolina Małysz niedawno wzięła ślub, a ostatnio wybrała się z mężem w podróż...