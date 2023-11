Weselny strój dla mężczyzny powinien obejmować jednorzędowy garnitur, gładką koszulę i krawat wykonany z dobrej jakości materiału. Panie mogą natomiast wybierać spośród kolorowych sukienek, eleganckich spódnic lub kombinezonów. Całość dopełnią szykowne dodatki.

Reklama

Strój na wesele powinien być elegancki oraz wygodny. Wiele godzin zabawy wymaga dobrze dobranego garnituru i koszuli lub – w przypadku kobiet - sukienki. Warto też zadbać o buty, w których można przetańczyć całą noc.

Ubranie na wesele dla mężczyzny

Klasyczny garnitur

Na wesele najlepiej ubrać się w klasyczny, jednorzędowy garnitur zapinany na dwa guziki. Powinien mieć tzw. otwarte klapy. Jest to niewielkie wycięcie w kształcie trójkąta na wysokości węzła krawata. Taki rodzaj wykończenia jest mniej elegancki od zamkniętych klap, które są zarezerwowane dla pana młodego. Garnitur powinien być wykonany z wełny i mieć ciemnogranatowy lub grafitowy kolor. Ważne, by nie był zbyt ciemny, ponieważ wtedy łatwo byłoby pomylić go z czarnym. Ten ostatni kolor jest niedopuszczalny podczas weselnego przyjęcia. Lepiej nie wybierać fraka ani smokingu, aby nie ubrać się bardziej elegancko od pana młodego. Na uroczystościach ślubnych odbywających się w lecie można pojawić się też w jaśniejszym garniturze, np. jasnoszarym lub niebieskim.

Koszula

Koszula na wesele powinna mieć prosty krój i być jednolita. Do garnituru najlepiej pasuje biała lub błękitna. Ważne, aby miała długi, a nie krótki rękaw, który pasuje jedynie na nieformalne okazje.

Krawat

Krawat do stroju weselnego może być zarówno gładki, jak i mieć nieduże wzory. Najpopularniejsze kolory tego dodatku to granat, szarość, srebro i bordo. Krawat może być wykonany z lnu, wełny bądź bawełny.

Buty i skarpetki

Najbardziej odpowiednimi butami na weselne przyjęcie są klasyczne czarne oksfordy. Ważne, aby zostały wykonane w jak najprostszy sposób, z niewielką ilością zdobień i przeszyć. Istotną kwestią są także skarpetki, które powinny być tak długie, by zakrywały łydkę nawet w pozycji siedzącej. Najlepiej, aby były gładkie, wykonane z bawełny i w kolorze dopasowanym do butów bądź spodni.

Jak się ubrać na wesele – porady dla kobiety

Sukienka – kolorystyka i krój

Panie, które wybierają się na przyjęcie weselne w charakterze gościa, powinny zrezygnować z założenia białej sukienki. Ten kolor jest zarezerwowany wyłącznie dla panny młodej. Wielbicielki jasnych kolorów mogą je wybrać, jednak pod pewnymi warunkami. Sukienkę w kolorze złota lub jasnego różu najlepiej jednak przełamać bardziej wyrazistymi dodatkami. Istotny jest też krój – lepiej wybrać koktajlową kreację do połowy uda bądź do kolan niż powłóczysta i długą suknię. Ta ostatnia może nazbyt przypominać kreację panny młodej. Dobrym pomysłem są też sukienki w delikatny wzór, np. kwiatowy bądź z koronkowymi elementami. Tego typu kreacje nie wymagają zbyt wielu dodatków. Ważne, aby na weselne przyjęcie nie wybierać zbyt obcisłych i wyzywających kreacji z głębokim dekoltem. Należy też pamiętać, że w kościele wypada mieć zakryte ramiona. W tym celu można sięgnąć po bolerko lub lekką narzutkę – w zależności od pogody.

Spódnica lub kombinezon na wesele

Panie, które nie przepadają za sukienkami mogą założyć na wesele elegancją spódnicę z dopasowaną do sylwetki koszulą. Wielbicielki spodni także nie muszą z nich rezygnować na tę okazję. Ich ciekawym zamiennikiem są kombinezony. Zestawione z elegancką biżuterią stworzą oryginalną stylizację.

Obuwie

Reklama

Wybór obuwia na weselne przyjęcie zależy od wygody oraz indywidualnych preferencji. Jedynie buty z odkrytymi palcami nie są najlepszym wyborem, gdyż są za mało eleganckie. Można wziąć ze sobą obuwie na zmianę, na wypadek gdyby nie udało się przetańczyć całej nocy w szpilkach.