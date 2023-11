1 z 5

Uwaga, trend – modne dzieci! Jak twierdzi psycholog dziecięca Małgorzata Ohme, nasze pociechy coraz bardziej zwracają uwagę na to jak wyglądają. Podczas spotkania inaugurującego Akademię 5.10.15, ekspertka przekonywała, że dzisiejsze pokolenie kilkulatków znacznie bardziej docenia świąteczny prezent w postaci ubrania niż wszechobecnych – i niekiedy krótkotrwale używanych – zabawek.

Więcej: 5 najlepszych prezentów dla 6-latka – hulajnoga, klocki, wycinanki, encyklopedie, zabawki kreatywne

Trudno się z nią nie zgodzić – szczególnie jeśli mówimy o ubraniach tak uroczych jak z nowej, świątecznej kolekcji marki 5.10.15. Zapomnijcie o gryzących, zmechaconych swetrach. Tego sezonu gwiazdkowego, kultowa polska marka dla dzieci proponuje rozkoszną, inspirowaną trendami linię zarówno dla dziewczynek – które mogą ubrać się w wytworne granaty i nasycone czerwienie uzupełnione metalicznymi printami i połyskującymi cekinami – jak i dla chłopców – którzy mogą przebierać w koszulach z kontrastującymi przeszyciami czy eleganckimi kardiganami noszonymi w miejsce tradycyjnej marynarki. Szczerze? Trochę szkoda, że 5.10.15 nie produkuje też ubrań w naszym rozmiarze.

Więcej: Modne zabawki dla dzieci – pomysły na prezent dla chłopca i dziewczynki

Czy pomyślelibyście, że ubranie mogłoby być prezentem, który rzeczywiście ucieszy małego człowieka? „Wydaje mi się, że starsze dzieci są dużo bardziej świadome modowo", mówi Małgorzata Ohme. Zgadza się z nią Karolina Malinowska, która sama jest mamą trójki dzieci. „Mój średni syn, który ma 6 lat i najstarszy – który ma lat 8 – są dziećmi, które cieszą się z ubrań", mówi topmodelka. Na przykład? „Z wymarzonej bluzy czy koszulki z nadrukiem z „Gwiezdnych Wojen".

Więcej: Użyteczny prezent dla noworodka: kocyk, zabawki do usypiania, ubranka i album maluszka

Spotkanie z Małgorzatą Ohme i Karoliną Malinowską odbyły się w ramach Akademii 5.10.15, projektu marki, którego celem jest wspieranie rodziców w codziennych wyzwaniach związanych z posiadaniem dzieci.

Sama marka 5.10.15 jest jednym z największych polskich brandów przeznaczonych dla dzieci i istnieje na rynku już od 25 lat. Kolekcje 5.10.15 są dostosowane do poszczególnych faz rozwoju dziecka (0-2 lata, 2-7 lat, 8-12 lat) a jej projekty – co widzicie doskonale na własne oczy – wyglądają po prostu uroczo. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć nową świąteczną linię dla dzieci od 5.10.15!

Więcej: Z czego ucieszy się chłopiec, a z czego dziewczynka? Prezenty pod choinkę dla dzieci