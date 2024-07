Raczej wątpliwe, by malec ucieszył się, gdy w prezencie pod choinkę dostanie sweter czy skarpetki. Także słodycze, choć mogą znaleźć się w świątecznych paczkach, nie powinny być głównym podarunkiem.

Prezenty pod choinkę dla dzieci warto wybrać zgodnie z ich zainteresowaniami i uzdolnieniami. Przy zakupie należy wziąć pod uwagę również wiek dziecka.

I dla chłopców, i dla dziewczynek – „uniwersalne” prezenty pod choinkę dla dzieci

Im dziecko młodsze, tym podział prezentów pod choinkę na te dla dziewczynek i dla chłopców jest mniej wyraźny. Podczas zakupów warto wziąć pod uwagę nie tylko to, by malec miał zapewnioną rozrywkę, ale i jego rozwój. Już dla rocznego dziecka można wybrać klocki. Budowanie domku, zwierzątek czy pojazdów nie tylko zabawi obdarowanego, ale i rozwinie jego wyobraźnię i zdolności manualne. Klockami można bawić się też w grupie, co pozwala na emocjonalny i społeczny rozwój malucha. Klocki to dobry pomysł na prezent pod choinkę dla dzieci nieco starszych dzieci, w wieku szkolnym. Zestawy mogą zawierać mnóstwo elementów i stwarzać możliwości konstruowania np. farmy, stacji kosmicznej, remizy strażackiej czy pałacu księżniczki. Tematyka jest bardzo szeroka, tak jak i przedział cenowy.

Puzzle, gry planszowe i edukacyjne dla dzieci

Uniwersalne prezenty dla dzieci pod choinkę to także puzzle, gry planszowe i edukacyjne. Podobnie jak klocki – nie tylko zapewniają rozrywkę, ale i rozwijają spostrzegawczość, wyobraźnię i myślenie analityczne. Do łask wracają gry planszowe, w które można grać całymi rodzinami. Dla młodszych dzieci odpowiednie będzie np. Grzybobranie, a starsze ucieszą się z Monopoly czy Wsiąść do pociągu. Gry pozwolą młodemu człowiekowi rywalizować, a także nauczą, jak przyjmować porażkę i cieszyć się ze zwycięstwa. Jeśli wybór padnie na gry edukacyjne, warto rozważyć, czy dziecko przejawia zainteresowanie takimi grami i czy taki prezent nie będzie jedynie źródłem frustracji i powodem zniechęcenia.

Ten typ gier szczególnie powinien być dopasowany do wieku malca. Puzzle z kolei są przeznaczone raczej dla dzieci spokojnych i wyciszonych. Z takiego podarunku na pewno ucieszą się mali introwertycy. Poprzez układanie puzzli dziecko ćwiczy nie tylko spostrzegawczość, ale i zdolności manualne. Na prezenty dla dzieci pod choinkę nadają się też gry zręcznościowe.

Prezenty pod choinkę dla dziewczynek

Ponadczasowym prezentem dla dziewczynek jest lalka. Jednak nawet ten podarunek powinien być dopasowany do wieku dziecka. Małe dziewczynki lubią opiekować się lalkami-bobasami, tym bardziej, gdy zabawki są interaktywne. Trochę większe młode damy docenią lalki, które można przebierać, a z całą pewnością ponadczasowy hit w postaci barbie. Jeśli dziecko lubi rysować czy malować, można jako prezent pod choinkę podarować mu nowe kredki czy farby. Niebanalnym pomysłem będzie też zapisanie malca na lekcje rysunku. Natomiast gdy dziewczynka lubi się ruszać, warto pomyśleć o sprzęcie sportowym. Najlepiej jeśli będzie go można wykorzystać jeszcze zimą, np. narty czy łyżwy.

Prezenty pod choinkę dla chłopców

Chłopcy to wielbiciele samochodów, robotów i różnych gadżetów, choć kupienie prezentu pod choinkę dla chłopca może nastręczać problemów. Jeśli tata chce odświeżyć wspomnienia z dzieciństwa, może pokusić się o kupno kolejki, którą wraz z synem będą mogli skonstruować. Natomiast jeśli dziecko bardziej interesują samochody, to na pewno ucieszy się z torów wyścigowych czy zdalnie sterowanego pojazdu. Zdalnie sterowane mogą być też śmigłowce, ale to prezent pod choinkę dla dzieci starszych. Mały sportowiec doceni, jeśli pod świątecznym drzewkiem znajdzie nową deskę snowboardową, narty czy łyżwy. Natomiast gdy chłopiec jest zainteresowany elektroniką i lubi gadżety, warto zainteresować się sprzętem komputerowym, np. myszy, klawiatury dla graczy, sprzętem grającym czy telefonami i tabletami.