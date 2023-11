Wigilia firmowa jest corocznym spotkaniem integracyjnym, organizowanym w okresie przedświątecznym. Jej głównym celem jest zacieśnienie relacji zawodowych oraz nawiązanie, nowych znajomości. Jest to także okazja do tego, żeby zaprezentować się w nieco innym wydaniu, niż na co dzień w pracy. Dress code na wigilii firmowej uzależniony jest przede wszystkim od miejsca, w którym się ona odbywa.

Wiele firm organizuje wigilię firmową, która stanowi okazję do podzielenia się opłatkiem i złożenia życzeń świątecznych. Warto podkreślić, że stylizacja powinna być dostosowana do miejsca, w którym organizowana jest wigilia dla pracowników danej firmy.

Spotkanie opłatkowe w biurze

Wigilia firmowa jest okazją do złożenia życzeń świątecznych, a także do zacieśnienia relacji pomiędzy pracownikami. Coroczne organizowanie tego typu spotkań stanowi o standardach panujących w danej firmie. Najczęściej spotkanie opłatkowe organizowane jest w siedzibie firmy po godzinach pracy. W takiej sytuacji nie należy zbytnio przesadzać ze strojem – można jedynie postawić na nieco szykowniejszą stylizację niż zwykle. Jeśli na co dzień zakładamy ubrania w stonowanej tonacji kolorystycznej, dobrze sprawdzi się elegancka sukienka w żywym kolorze, np. purpurowego różu. Ciekawym rozwiązaniem są także spodnie typu culotte, które charakteryzują się rozszerzaną nogawką. Oprócz tego można pomyśleć o nietypowych dodatkach, np. wzorzystej apaszce, długich kolczykach czy ozdobnym naszyjniku-kolii.

Wigilia firmowa w restauracji

Niektóre firmy odchodzą od organizowania wigilii firmowej w siedzibie firmy na rzecz uroczystej kolacji w restauracji. Na takie spotkanie należy przygotować inną stylizację niż na co dzień do pracy. Na tego typu spotkanie opłatkowe można postawić na elegancką sukienkę, podkreślającą kobiece kształty. Warto przy tym pamiętać o długości kreacji – najodpowiedniejsza będzie za kolano. Na wigilię firmową w restauracji można również założyć elegancką bluzkę z żabotem, spódnicę ołówkową lub spodnie cygaretki. Warto również pamiętać o butach – najlepiej sprawdzą się eleganckie kozaki na obcasie lub szpilki, które można założyć po przybyciu do restauracji. Ważna jest również biżuteria, stanowiąca dopełnienie stylizacji – do eleganckich ubrań najlepiej postawić na minimalistyczne dodatki.