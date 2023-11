Odpowiednia sukienka na komunię nie powinna odkrywać zbyt wiele ciała. Strój, który idealnie sprawdza się na kościelne uroczystości, to kreacje do kolan w stonowanych odcieniach, np. beżu czy delikatnych pasteli.

Sukienka na komunię dla kobiety powinna być zarówno elegancka, jak i wygodna. Warto zadbać o własny wizerunek z szacunku do rodziców, którzy zaprosili nas na uroczystość komunijną swojego dziecka. Zadbany i schludny strój świadczy również o dobrym wyczuciu i obyciu, dzięki czemu zapewni on pełną swobodę, komfort i pewność siebie podczas ceremonii.

Strój na komunię – ogólne zasady

Jedną z podstawowych zasad, jaką należy kierować się przy wyborze sukienki na komunię, jest stosowność, czyli dobranie stroju do okazji. Ze względu na to, że komunia to uroczystość, która odbywa się w kościele, niestosownie jest ubrać się na nią w sportowy czy mocno roznegliżowany strój. Eleganckie sukienki nie powinny nadmiernie eksponować biustu ani elementów bielizny, takich jak: zapięcia od biustonosza czy kolorowe ramiączka. Szykując się na uroczystość religijną, warto zwrócić uwagę, na drobiazgi, które mogą popsuć całą stylizację, np. nieodklejone metki z ceną na podeszwie butów, które będą widoczne w trakcie klękania.

Damskie sukienki – jakie fason wybrać na przyjęcie komunijne?

Modnym a jednocześnie bezpiecznym fasonem damskiej stylizacji na uroczystość komunijną są sukienki koktajlowe lub wizytowe, najlepiej sięgające do kolan. Są wygodne, a jednocześnie prezentują się bardzo elegancko, przez szykowne wcięcia w talii, a w niektórych fasonach - delikatną ekspozycję ramion. W przypadku zawahania pogody w maju warto zaopatrzyć się w szykowny żakiet damski, marynarkę, zwiewny szal bądź trencz. Uzupełnieniem damskiej stylizacji są buty. Najlepszym wyborem będą w tym wypadku czółenka na delikatnym obcasie, mokasyny czy klasyczne balerinki. Niestosownym dodatkiem do sukienki na uroczystość komunijną są: buty sportowe lub obuwie letnie z odkrytymi palcami, np. japonki czy gumowe sandały.

Sukienki na komunię – jaki materiał?

Do najbardziej eleganckich materiałów, z jakich szyte są sukienki koktajlowe bądź wizytowe, należą: kaszmir, jedwab i wełna. Dobrym wyborem na przyjęcie komunijne jest również len, wiskoza oraz bawełna, które są bardzo wygodne, a jednocześnie wyglądają gustownie. Niezależnie jednak od wyboru materiału z jakiego uszyta jest sukienka na komunię, należy też zwrócić uwagę, aby krój nie był zbyt obcisły. Damska kreacja może być dopasowana, ale nie powinna nadmiernie opinać ciała, ani eksponować bielizny znajdującej się pod nią.

Jaki kolor i sukienki na komunię wybrać?

Neutralne kolory sukienek na komunię, jakie sprawdzą się również na innych formalnych uroczystościach, to np.: odcienie beżu, delikatne pastele (np. pudrowy róż) czy klasyczne, subtelne zestawienie bieli z czernią. Ryzykownym wyborem na kościelną ceremonię komunijną są kreacje w krzykliwych, neonowych odcieniach czy w całkowitej bieli bądź czarnym kolorze.