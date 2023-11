Sukienki damskie, jakie królowały na tegorocznych pokazach mody, miały proste kroje i stonowane kolory. Hitem lata będą kreacje z motywem szachownicy, sukienki z kołnierzykiem oraz dopasowane do ciała modele ze złotymi wstawkami.

Sukienki wieczorowe prezentowane na pokazach mody znanych projektantów coraz częściej prezentowane są z obuwiem na płaskiej podeszwie. Prekursorzy mody w tym roku stawiają na wygodę oraz klasyczne kroje w stonowanych odcieniach.

Modne sukienki i dodatki z nawiązaniem do toru wyścigowego

Tommy Hilfiger w swojej najnowszej kolekcji wiosna-lato 2018 wyraził zamiłowanie do wyścigów samochodowych. Amerykański projektant mody w tym roku postawił na nowoczesny i sportowy styl w połączeniu z modą lat 90. Modelki na wybiegu zaprezentowały sukienki na lato i wiosnę, głównie przed kolano, o prostych krojach i charakterystycznych dla Hilfigera kolorach, czyli bieli, czerwieni oraz granatu. Nie zabrakło kreacji z odkrytymi ramionami i nawiązaniami do marynarskiego stylu, czyli wciąż modnych pasków na całej długości ubrania. Modnym dodatkiem do sukienek były torebki kopertówki w biało-czarną szachownicę oraz oryginalne logotypy i grafiki prosto z toru wyścigowego.

Sukienka z kołnierzykiem i modele w czarno-białą szachownicę

W paryskim ogrodzie muzeum sztuk pięknych Musée Rodin odbył się pokaz najnowszych trendów na sezon wiosna-lato 2018 marki Dior. Efektowną a zarazem wygodną kalifornijską kolekcję stworzyła francuska projektantka Maria Grazia Chiuri. Sukienki na lato, jakie prezentowały modelki na wybiegu Diora, były eleganckie i w stonowanych kolorach, głównie czerni i bieli. Na pokazie nie zabrakło codziennych fasonów z charakterystycznym kołnierzykiem pod szyją i szykowną broszką. Projektanta w swojej kolekcji wykorzystała, podobnie jak Tommy Hilfiger, motyw czarno-białej szachownicy, który pojawił się na luźnej sukience do kolan, w zestawie z koronkowymi butami wiązanymi na rzemyk oraz futerkowym płaszczem. Chiuri w tym roku postawiła na wygodę. Wysokie szpilki zostały wymienione na komfortowe modele butów na płaskiej podeszwie. Modne dodatki na wiosnę i lato to kapelusze w stylu lat 20., eleganckie berety oraz koronkowe woalki.

Mała czarna ze złotymi zdobieniami i sukienki na lato w pastelowych kolorach

Na kolor w tym roku postawiła włoska projektantka Donatella Versace, obecnie wiceprezes domu mody Versace, jednego z najbardziej znanych na całym świecie. Modelki na wybiegu zaprezentowały dopasowane do ciała sukienki w intensywnych odcieniach żółci, pastelowego różu i błękitu oraz fantazyjnych wzorach, głównie imitujących zwierzęcą skórę. Na pokazie mody nie zabrakło również klasycznych kreacji w czarnym kolorze. Eleganckie sukienki prezentowane były z butami za kolano na obcasie i delikatnymi złotymi zdobieniami, np. na rękawach. Projektantka jako dodatki wykorzystała małe kopertówki oraz dyskretną biżuterię.