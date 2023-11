Izabel Marant w kolekcji na sezon jesień-zima 2019/2020 wraca do korzeni i dzięki temu znów możemy zobaczyć styl boho w najlepszym wydaniu. Projektantka, znana z zamiłowania do frędzli, klasycznych beżowych botków i skórzanych elementów, wszystko to wykorzystuje w najnowszej kolekcji, która jest dosyć mocno inspirowana latami 80. i elementami kolorystycznymi charakterystycznymi dla stylu safari. Taka mieszanka wydaje się trudna do połączenia, ale w wydaniu Marant prezentuje się doskonale. Wystarczy spojrzeć na spodnie z wysoką talią dodatkowo podkreślone paskiem z ozdobną klamrą, szerokie ramiona i stonowaną kolorystykę z odcieniami beżu i khaki w roli głównej!

Reklama

Zobaczcie, jak kolekcja Isabel Marant prezentowała się na paryskim tygodniu mody!