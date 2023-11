1 z 7

Dżinsy z wysokim stanem Anny Lewandowskiej

Mom's jeans to prawdziwy hit tego sezonu! Spodnie z wysokim stanem, szerokimi nogawkami, kończącymi się przed kostką to ulubiony model Anny Lewandowskiej. Trenerka bardzo chętnie nosi je do jesiennych stylizacji, zestawiając z ciepłymi swetrami, modnymi bluzami czy elegancką marynarką, w której pojawiła się w programie "Dzień dobry TVN". Ania wybrała dżinsy w jasnym, błękitnym kolorze, które zwykle bywał elementem trendów na wiosnę i lato, jednak w tym roku nosimy je również w czasie chłodniejszych pór roku. Anna Lewandowska wybrała kultowy model marki Levi's. Chodzi o Wedgie Fit, inspirowany słynnym fasonem 501.

Zobacz też: Anna Lewandowska i Małgorzata Socha pokochały dżinsy z wysokim stanem! Która nosi je lepiej?

Jak nosić dżinsy z wysokim stanem w stylu lat 90.? Zobaczcie, jak robi to Anna Lewandowska!

Polecamy: Anna Lewandowska w kultowym modelu dżinsów Levi's. Wylansowała go... jedna z sióstr Kardashian!