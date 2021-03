Ile waży Celine Dion? W tych stylizacjach widać, że schudła jeszcze bardziej. Czy ma anoreksję? 

Ostatnie lata nie są szczęśliwymi dla Celine Dion. Piosenkarka pięć lat temu straciła swojego ukochanego męża, z którym tworzyła udany związek przez ponad dwadzieścia lat. René Angélil w 2013 dowiedział się, że ma nawrót raka i tym razem przegra walkę z chorobą. To był trudny czas dla Celine, która w tym okresie zaczęła jeszcze bardziej tracić na wadze. Do tej pory podejrzewa się, że Dion cierpi na anoreksję. Przy wzroście 171 centymetrów waży mniej niż 53 kilogramów, co oznacza w jej przypadku skrajną niedowagę. Swoją bardzo szczupłą sylwetkę piosenkarka podkreśla dodatkowo w stylizacjach.

Ile waży Celine Dion?

Celine Dion nigdy nie miała problemów z wagą. Była naturalnie bardzo szczupła, jednak w ostatnich latach gwiazda zaczęła coraz szybciej tracić na wadze. Nieoficjalnie mówi się, że obecnie waży mniej niż 53 kilogramy przy wzroście 171 centymetrów. To skrajna niedowaga! Choć niektórzy uważają, że jej waga spadła już poniżej 50 kilogramów i mówią, że Celine Dion jest anorektyczką. Piosenkarka o tych plotkach mówi wprost:

Nie jestem anorektyczką. Ludzi wkurza, że jestem chuda bez żadnego wysiłku. Byłam taka zawsze przez całe życie. Nikt z mojej rodziny nie miał problemów z nadwagą - tłumaczyła w "The Guardian".

Celine Dion i jej najgłośniejsze stylizacje

Celine Dion po śmierci męża nie chciała się poddać. Mimo że nie wyobrażała sobie życia bez René, gwiazda podniosła się z depresji. Co ciekawe, w powrocie do normalności pomogła jej miłość do mody. Celine Dion zaczęła eksperymentować z trendami, co widać do tej pory.

EastNews

Celine Dion stawia na mocne kolory. Jej różowy look sprzed roku był głośno komentowany w mediach.

EastNews

Piosenkarka nie chciała zostać zaszufladkowana jako "pani po pięćdziesiątce". Jej nowe podejście do trendów sprawiło, że gwiazda odmłodniała.

EastNews

Kilka lat po śmierci jej męża uśmiech zaczął wracać na jej twarz!

EastNews

Celine Dion odnajduje się również doskonale w klasycznych stylizacjach. Szara oversizowa marynarka w połączeniu z białym t-shirtem i czarną mini w jej przypadku okazała się strzałem w dziesiątkę.

EastNews

Celine Dion pojawiła się w 2019 roku na pokazach Haute Couture Fall/Winter 2019/2020.

EastNews

Ta stylizacja Celine Dion z 2019 roku wzbudziła chyba najwięcej kontrowersji. Piosenkarka wyglądała tu nie najkorzystniej.