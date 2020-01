Styczeń tragicznym miesiącem dla Celine Dion. Niedawno straciła męża, a teraz zmarła jej najbliższa osoba

Styczeń już zawsze będzie smutnym i niezwykle trudnym miesiącem dla Celine Dion. Wczoraj zmarła jej mama Theresa Dion. Artystka pożegnała ją we wzruszającym wpisie oraz oddała cześć na wczorajszym koncercie w Miami, którego zdecydowała się nie odwoływać. Zaledwie cztery lata temu, 14 stycznia zmarł jej mąż René Angélil, a dwa dni później pochowała brata. W styczniu René obchodził również swoje urodziny, co także już zawsze będzie rozdzierało jej serce. Celine Dion w styczniu będzie obchodziła aż trzy trudne daty, które następują po sobie w odstępach kilku dni: 14 stycznia śmierć męża, 16 stycznia jego urodziny i śmierć brata, 17 stycznia śmierć matki...

Matka Celine Dion nie żyje

Celine Dion przeżywa ciężkie chwile. Artystka straciła ukochaną mamę, Therese Dion zmarła w wieku 92 lat, w wyniku walki z poważną chorobą. Według informacji przekazanych jeszcze niedawno przez najstarszą siostrę Celine, Claudette, Theresa zaczęła tracić wzrok i słuch oraz miała problemy z pamięcią. Odeszła w otoczeniu najbliższej rodziny.

Celine Dion otrzymała telefon od rodziny, że z mamą jest niedobrze i natychmiastowo wróciła do Montrealu, aby być z nią oraz rodziną. Wtedy Therese Dion odeszła.

Mamo, kochamy się bardzo...

Dedykujemy Ci dzisiejsze show i zaśpiewam dla Ciebie z całego mojego serca.

Kocham Cię, Celiine. - napisała Celine publikując na Instagramie archiwalne zdjęcie z rodzinnego albumu.

Mama była jej ostoją i to ona pomogła jej w osiągnięciu sukcesu. Nie tylko dzięki matczynemu wsparciu ale również miała swój udział w rozpoczęciu kariery córki. Gdy Celine miała 12 lat, z pomocą mamy i brata Jacquesa napisała piosenkę pt. "Ce n'était qu'un rêve" ("It was only a dream"), którą brat następnie podesłał do René Angélila, renomowanego menagera muzycznego, który zachwycił się jej talentem. Niedługo później rozpoczęła się jej międzynarodowa kariera oraz... poślubiła René Angélila.

Mama Celine Dion zmarła 17 stycznia 2020 roku w wieku 92 lat.

Styczeń jest tragicznym miesiącem dla rodziny Celine Dion. To właśnie w styczniu zmarli mąż, brat i mama piosenkarki.