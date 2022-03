Margaret radykalnie zmieniła fryzurę! Gwiazda już nie jest blondynką! Postawiła na odważny kolor

Margaret w niebieskich włosach ! Artystka pochwaliła się na Instagramie zdjęciem, na którym ma dość nietypowy kolor włosów. Gwiazda od zawsze lubiła bawić się i eksperymentować ze swoim wizerunkiem, dlatego to zdjęcie aż tak nie dziwi. Margaret uwielbia wyróżniać się z tłumu, a długie, niebieskie włosy z pewnością jej to zapewnią. Wokalistka podobnie jak kilka innych gwiazd postanowiła coś zmienić na wiosnę, a wiadomo, że zmiana fryzury to najprostsza metamorfoza. Naszym zdaniem artystka wygląda bardzo oryginalnie i podoba nam się to! A Wam? Niedawno fryzurę zmieniła też Agnieszka Dygant, która została blondynką. Aktorka stopniowo rozjaśniała włosy i w końcu poszła na całość. W poniedziałek nowym kolorem włosów pochwaliła się też Agnieszka Szulim, która zdecydowała się na platynowy blond. Zobacz: Dlaczego nie ufa mężczyznom, wszędzie zabiera psa i zasypia przy suszarce do włosów? Czego nie wiecie o Margaret? Margaret w niebieskich włosach Margaret jako blondynka