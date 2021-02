Adidasy na wiosnę 2021. Anna Lewandowska postawiła na sneakersy za 4 tys. zł! Niemal identyczne kupisz za 39 zł

Anna Lewandowska uwielbia eksperymentować z modą. Jednak wiosną kiedy gwiazda nareszcie może wybrać się na dłuższy spacer z córeczkami Laurą i Klarą, wtedy stawia na totalną wygodę, która umożliwi jej nawet kilkugodzinne bieganie za dziećmi. Lewandowska pochwaliła się na Instastory lookiem, który spełni oczekiwania każdej aktywnej mamy. Trenerka postawiła na piękny lawendowy komplet dresowy, który zestawiła z czapką z daszkiem (Bottega Veneta, ok. 1300 zł) oraz z czarną torebką (Bottega Veneta, ok. 11 tys. zł). Najciekawszym elementem okazały się oczywiście białe ugly sneakers od Balenciagi (ok. 4 tys. zł). I choć mówi się, że tak toporny model będzie wychodził powoli z mody (Przejściowe adidasy na wiosnę 2021 z wyprzedaży. Już NIE sneakersy na grubej platformie będą hitem!), nie ulewa wątpliwości że nie stanie się to szybko! Polskie i zagraniczne gwiazdy zakochały się w tych ciężkich sneakersach i nie będą chciały się z nimi jeszcze długo rozstać. Ostatni look Anny Lewandowskiej to na to dowód!

Białe ugly sneakers od Balenciagi (ok. 4 tys. zł) w połączeniu z lawendowym dresem wyglądają nieziemsko!

Białe sneakersy od Balenciagi są niestety ultra drogie. Na szczęście model w tym stylu możesz kupić w Sinsay za jedyne 39,99 zł!

Anna Lewandowska całość stylizacji uzupełniła czarną plecioną torebką od Bottega Veneta. Ten model był jednym z największych hitów w poprzednim sezonie, jednak pamiętajcie że plecionki nadal będą hot tej wiosny.

Jak oceniacie całość stylizacji Anny Lewandowskiej? Pozornie mogłoby się wydawać, że dresowy komplet, sneakersy i elegancka torebka nie stworzą idealnej stylizacji. A jednak się udało!