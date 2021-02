Kasia Cichopek z "Pytania na śniadanie" w kurtce przejściowej na wiosnę. Jej jeansowe cudo kupicie w Sinsay za 60 zł

Kasia Cichopek uwielbia jeansowe kurtki i się z nimi nie rozstaje. Gwiazda "M jak miłość", która niedawno została prowadzącą "Pytania na Śniadanie" z każdą nową stylizacją udowadnia, że zna się na modzie i wie jak podążać rozsądnie za trendami. Często jednak wraca do sprawdzonej klasyki - jak w tym przypadku do modnej jeansowej kurtki, która może okazać się świetnym przejściowym okryciem na pierwsze cieplejsze dni wiosny 2021.

Jeansowe kurtki na wiosnę 2021 - z czym je łączyć?

Jeansowe kurtki na wiosnę 2021 to jeden z najgorętszych hitów, który będzie z nami obecny zbliżającej się wiosny i lata. Jeansową kurtkę możesz nosić ze wszystkim. Postaw na kwiecistą sukienkę midi, kombinezon (na przykład taki w kropki, który ma na sobie Kasia Cichopek - spójrz poniżej!) lub po prostu na... jeansowe spodnie. Zgadza się, jeans bez żadnych ograniczeń możesz łączyć po prostu z jeansowymi spodniami. Taki mono look będzie strzałem w dziesiątkę!

Jeansowa kurtka przejściowa na wiosnę z Sinsay to budżetowa opcja wiosennego okrycia. Kosztuje 69,99 zł. Będzie idealnym dopełnieniem w przypadku każdej stylizacji. Możesz dopasować ją do wiosennej sukienki lub do kombinezony. Pamiętaj też, że jeans lubi się... z jeansem! Dlatego też bez skrępowania możesz połączyć ją po prostu z twoimi lubionymi mom jeans.

Jeansowa kurtka z Sinsay za 69,99 zł

Kurtka z Sinsay za 69,99 zł dostępna jest w szerokiej rozmiarówce - od XXS do XL. Możecie skusić się na klasyczny jasny jeansowy kolor albo postawić też na biel, czerń czy ciemny odcień jeansu. My szczerze musimy jednak przyznać, że zakochaliśmy się zdecydowanie w jasnym jeansie.

Sinsay

Co sądzisz o jeansowych kurtkach jako jednej z opcji okryć przejściowych na wiosnę? My zdecydowanie jesteśmy na tak!