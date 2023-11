1 z 5

Wczoraj odbyła się prezentacja spin offu telewizyjnego show Dwójki, „Bake Off Junior", w którym o tytuł mistrza wypieków będą rywalizować najmłodsi. Nadchodzącej jesieni, popularne show poprowadzi – jak poprzednie sezony – Marcelina Zawadzka. Jednak w nowym sezonie zamiast Kasi Kołeczek dołączy do niej znana z TVNowskiego programu „You Can Dance" Ida Nowakowska.

Obie prowadzące prezentowały się na imprezie bosko! Jak wyglądały i jakie miały na sobie marki? Wszystkiego dowiecie się w naszej galerii!

