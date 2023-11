1 z 3

Na prezentacji wyjątkowej kolekcji sylwestrowej marki Reserved x Vogue nie mogło zabraknąć największej znawczyni mody Joanny Horodyńskie. Gwiazda, która trendy ma w jednym palcu, tym razem wybrała look w kolorze amarantu. Różowy moherowy sweter w połączeniu z atłasową, podkreśloną w talii paskiem, spódnicą to absolutny hit w kolekcji Reserved. Joanna dobrała do tego wysokie kozaki z kryształkami i kolczyki w stylu disco.

Sweter, który ma na sobie Joanna Horodyńska kupicie w Reserved za 279,99 zł a spódnica to wydatek 199,99 zł! Biegnijcie do sklepów, bo na pewno szybko zniknie z pólek!

Zobacz też: Julia Wieniawa i Agnieszka Dygant w czerni. Która wyglądała lepiej na pokazie Dawida Wolińskiego? POJEDYNEK

Z kolei na wyborach Miss Polski 2018 główną gwiazdą wieczoru była Margaret, która słynie z odważnych wyszukanych stylizacji. Artystka również postawiła na ostry róż! Ale w jej wydaniu to był "total look". Sukienka z opuszczonymi ramionami idealnie podkreśliła ramiona, a różowe rajstopy założyła na buty! Całość wyglądała awangardowo!

Sprawdź również: Stylowa Margaret przebiła światowe gwiazdy na MTV EMA! Wyglądała lepiej niż Nicki Minaj i Dua Lipa

Amarant króluje na wybiegach, wie o tym największa znawczyni mody Joanna Horodyńska i piosenkarka Margaret. Obydwie gwiazdy miały na sobie stylizacje w tym kolorze. Zobacz zdjęcia i zdecyduj, która waszym zdaniem prezentowała się lepiej?