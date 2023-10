Szukanie odpowiedniego tuszu do rzęs wśród tysięcy propozycji różnych producentów czasami przypomina szukanie igły w stogu siana. Z jednej strony powinien wydłużać, pogrubiać i podkręcać włoski, a z drugiej nie pozostawiać na nich zbyt dużo produktu, by ich nie posklejać i być w przystępnej cenie. Na polskim rynku beauty jest jednak mascara, która spełnia te oczekiwania i kosztuje jedynie 13,29 zł.

Fenomen z Rossmanna

Mowa tu oczywiście o tuszu Extension Volume 4D False Definition od Eveline, który bez trudu można znaleźć w Rossmannie. Przetestowałam ogromne ilość różnych mascar i ta jest bezkonkurencyjna. Jej przypadek to dowód na to, że niedrogie kosmetyki są często lepsze od tych z wyższej półki. Tusz nie jest wodoodporny, ale jego formuła świetnie trzyma się na rzęsach przez cały dzień. Ma silikonową, elastyczną szczoteczkę, która na pierwszy rzut oka wygląda dość niepozornie. Jednak jej kształt i krótkie wypustki sprawiają, że nie nabiera zbyt dużej ilości produktu i dobrze dociera do wszystkich rzęs.

Jego świetne efekty potwierdzają opinie na wizaz.pl. Ma 60 recenzji i ocenę 4,5/5.

Jeden z moich ulubionych tuszy. Ciężko mi zliczyć ile już opakowań zużyłam. Jest niedrogi, a sprawdza się lepiej niż tusze z wyższej półki. Mamy same plusy i to za niską cenę. Polecam :) Ta wersja tuszu Eveline spełniła moje oczekiwania całkowicie, chciałam mieć rzęsy jak doczepiane - nic prostszego, wystarczyły dwie warstwy produktu! - piszą fanki.

Żółte, charakterystyczne opakowanie tuszu sprawia, że bez trudu rozróżnisz go od innych. Jego dodatkową zaletą jest też wydajność. Całkowicie starcza na trzy miesiące, czyli okres po jakim powinno się wymieniać mascarę na nową. Dobrze się również zmywa, więc podczas demakijażu nie wymaga szczególnego tarcia okolic oczu, które są szczególnie narażone na zmarszczki.