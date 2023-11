Upał w wielkim mieście, a może wakacje nad wodą? Tu i tu przydadzą ci się kosmetyki wodoodporne, które nie spływają z twarzy ani podczas kąpieli, ani parnego dnia na ulicach i w biurze. Przedstawiamy najlepsze - i to za niewielkie pieniądze!

Najlepsze i niedrogie kosmetyki wodoodporne

O najlepszych kosmetykach do makijażu na wielki upał już pisaliśmy. Radziliśmy wtedy, by sięgnąć po lekkie kremy, bazy utrwalające, kosmetyki kolorowe w kremie i podkłady chłodzące. Teraz czas na podsumowanie, które kosmetyki najlepiej przetrwają i upał, i letnią ulewę, i… wakacyjną kąpiel. Oczywiście wodoodporne! A ponieważ używa się ich tylko kilka tygodni w roku, nie ma sensu za nie przepłacać! Oto podsumowanie, które kosmetyki wodoodporne są najlepsze i najtrwalsze oraz mają najlepsze ceny - do 20 zł!

Tusze do rzęs

To one są najważniejsze w makijażu wodoodpornym. Te nie mażą się, nie spływają, nie dają efektu pandy, nie kruszą, nie sklejają rzęs, a do tego wcale nie jest trudno je zmyć.

Extension Volume, Eveline Cosmetics, 12,99 zł

Stay with Me, Sensique, 18,99 zł (drogerie Natura)

Get Big Lashes!, Essence, 10,99 zł

Eye-linery i kredki do powiek

Bo przecież w makijażu oczu mascara to nie wszystko! A eye-linery uwielbiają się rozmazywać i odbijać na powiekach… Z tymi ci to nie grozi - są tak odporne na wodę, że bez obaw możesz obejrzeć w nich nawet najbardziej wzruszający film ;).

Eye-liner wodoodporny, Wibo, 10,29 zł

Czerwony (!) eye-liner waterproof, Kobo Professional, 19,99 zł

Wodoodporna kredka do oczu nr 006 Secret Turquoise, Miss Sporty, 9,99 zł

Kosmetyki wodoodporne do zadań specjalnych

Dobrze wiedzieć, że wodoodporna z natury jest większość szminek i błyszczyków, a także różów i cieni do powiek w kremie lub sztyfcie. Ale prasowane cienie do powiek i wodoodporna mascara do… brwi to już coś wyjątkowego! My (nie tylko na wakacjach) lubimy podkreślać brwi wodoodpornym tuszem Wonder'full brow, Rimmel (teraz w Rossmannie kosztuje 12,39 zł!), a powieki hypoalergicznym, wodoodpornym i matowym cieniem Bell nr 1 (15,39 zł).