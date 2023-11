Marzą ci się długie, grube, podkręcone, a do tego perfekcyjnie porozdzielane rzęsy? A może spodobał ci się najnowszy trend i chcesz nosić rockowe, mocne rzęsy? Te mascary dadzą ci to wszystko! A do tego kosztują naprawdę niewiele - mniej niż 20 zł.

Najlepsze tusze do rzęs za mniej niż 20 zł

Niedrogie mascary wcale nie ustępują tym z wyższej półki. Te, które prezentujemy w naszym zestawieniu, idealnie rozdzielają rzęsy, podkręcają je, pogrubiają i wydłużają, a do tego nie kruszą się, nie rozmazują i nie sklejają rzęs. Chyba… że ci na tym zależy! Jeśli podobają ci się bardzo modne tej jesieni rockowo posklejane rzęsy, jakie nosi Kaia Gerber, malując się, szybko nakładaj dużo warstw tuszu i rób to celowo niezbyt precyzyjnie. A jeśli chcesz mieć po prostu rzęsy do nieba… zainwestuj w którąś z tych mascar!