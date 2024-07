5 z 7

Rose McGowan i jej fenomenalne role w kultowych filmach takich jak „Cukiereczek” czy „Doom Generation” to istna kopalnia stylowych inspiracji. Aktorka to prawdziwa buntowniczka w Hollywood! Była dziewczyna Marilyna Mansona zachęca kobiety to politycznej aktywności i walki o swoje prawa. „Wolność”, odpowiada zapytana w wywiadzie co znaczy feminizm. Girl power!