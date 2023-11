Łukasz Jemioł jest już gotowy na sezon jesień/zima 2019! Ogłosił to prezentując swoją najnowszą kolekcję. Co ciekawe, na wybiegu można było wypatrzeć znane osobistości ze świata show-biznesu. Najnowsze projekty Łukasza Jemioła zaprezentowała między innymi Urszula Dudziak oraz Lidia Popiel. Projektant chciał bowiem przekazać, że "wiek to tylko liczba".

Impreza przyciągnęła największe polskie gwiazdy, w tym między innymi Małgorzatę Rozenek-Majdan, Małgorzatę Sochę czy też Joannę Koroniewską. Kto jeszcze pojawił się w Bibliotece SGH, aby oklaskiwać najnowsze projekty Łukasza Jemioła? Zobaczcie poniżej!