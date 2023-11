1 z 5

Wśród imponującej liczby 108 looków, które Alessandro Michele pokazał w prezentacji Gucci na wiosnę/lato 18 znalazło się 11 specjalnych strojów. Projektant zadedykował je ekstrawaganckiej historii scenicznej mody Eltona Johna.

Choć cała kolekcja była kalejdoskopem inspiracji – od starożytnego Rzymu czy niemieckiego filozofa Martina Heideggera aż po Georgianę Cavendish i hip-hop – to jej (brokatowym) sercem było bez wątpienia te 11 stylizacji na legendę muzyki. W końcu Elton John jest ucieleśnieniem estetyki Alessandro Michele, symbolem maksymalizmu lat 70. i żywym dowodem na to, że barokowy przepych da się doprowadzić do perfekcji.

Teraz inspirowana Eltonem Johnem kolekcja w końcu trafiła do sprzedaży w londyńskim butiku Dover Street Market. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć.

