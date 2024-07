"Mała czarna" to absolutny klasyk, który powinna mieć w szafie każda kobieta. Ale przecież doskonale o tym wiecie, więc przejdźmy do tego, co znajdziecie w naszym zestawieniu.

Reklama

Przeczytajcie więcej o modnych torebkach na wiosnę 2015

Reklama

W nadchodzącym sezonie stawiamy na seksowne koronki i uwodzicielskie odsłonięte ramiona. Coś dla siebie znajdą również wielbicielki bardziej odważnych kreacji (fantazyjne wycięcia nadal są na topie) i klasycznych krojów (rozkloszowane mini zostają z nami kolejny sezon).

W galerii znajdziecie więcej czarnych sukienek na wiosnę 2015: