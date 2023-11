1 z 11

Nic nie daje takiego poczucia modowej wolności co mała czarna. Owszem, możecie szaleć z koszulami, kombinezonami, spódnicami czy tropikalnymi szortami – ale koniec końców, zakładacie małą czarną i od razu wiadomo, że wszystko będzie dobrze.

Jeśli kiedykolwiek mieliście wrażenie, że sukienka mini w kolorze czarnym potrzebuje gwiazdorskiego uwierzytelnienia (w końcu od premiery „Śniadania u Tiffany'ego" z ikoniczną kiecką od Givenchy na Audrey Hepburn minęło niemalże 60 lat) – ponadczasowość małej czarnej właśnie oficjalnie potwierdził nie kto inny jak Anna Lewandowska.

No więc sukienka Anny, mimo swojego hebanowego ubarwienia, prezentuje się wręcz doskonale na wakacyjnym landszafcie, którym swoim fankom pochwaliła się słynna fit mama. Rozkloszowany, plisowany dół, głeboki dekolt w kształcie litery V, brak ramion. Ale prada jest taka, że mała czarna musi spełniać tylko trzy warunki: musi być sukienką, musi być czarna i musi być krótka.

Macie szczęście – nie brakuje ich w sieciówkach. Postanowiliśmy wyciągnąć do was pomocną dłoń i przetrząsnęliśmy sklepy w poszukiwaniu sukienek, które na przekór trendom posłużą wam jak najdłużej. A przy tym – oczywiście – nie wypalą dziury w portfelu. W końcu w lecie są przyjemniejsze rzeczy, na które można wydać pieniądze niż ubrania. Do wyboru, do koloru (o ile będzie to kolor czarny)!