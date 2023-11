Julia Wieniawa pokochała wyprzedaże. I wcale jej się nie dziwimy, bo kiedy na upragnioną rzecz można wydać nawet 50 procent mniej, żal nie skorzystać z okazji! Wieniawa tym razem skusiła się na zakup słodkiego bordowo-różowego kombinezonu w róże. Ten uroczy kombinezon ze stójką, guzikami, bufiastymi rękawami i licznymi falbanami wygląda niezwykle dziewczęco. Co to za marka? Ile kosztuje? Już spieszymy wam z odpowiedzią.

Julia Wieniawa na wyprzedaży!

Kombinezon, na który zdecydowała się Julia Wieniawa, to marka NA-KD Boho. Przed przeceną kosztował ponad 200 złotych, a teraz spokojnie możecie go kupić za 140 złotych. 30 procent różnicy w cenie to zawsze oszczędność. No chyba że zamiast jednej rzeczy kupi się dziesięć ;)

Przypomnijmy, letnie wyprzedaże w sieciówkach dostępnych w Polsce zaczęły się na początku czerwca, ale spokojnie możecie jeszcze poszukać przecenionych ubrań w sklepach stacjonarnych, ale również internetowych. (Więcej: Kiedy startują letnie wyprzedaże? Ile można oszczędzić? Oto nasz wyprzedażowy PORADNIK)

Julia Wieniawa w kombinezonie za 140 złotych!

Instagram

