Anna Lewandowska od dawna wyznacza trendy. Trenerka nie tylko inspiruje i zachęca do zdrowego odżywiania i regularnych treningów, ale także jest prawdziwą trendsetterką. Każda stylizacja Anny Lewandowskiej zachwyca jej fanki, a ubrania trenerki znikają ze sklepów jak świeże bułeczki! Można śmiało powiedzieć, że Anna Lewandowska jest jak polska księżna Kate, która słynie z efektu „księżnej Kate”.

Teraz wszystko wskazuje na to, że najnowszy look Lewandowskiej doczeka się „efektu Anny”, bo trenerka pokazała świetne szorty w tropikalny wzór. Jeśli też chcecie je mieć tak bardzo jak my, to sprawdźcie na kolejnych stronach galerii, gdzie można je kupić!

