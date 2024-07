Gwiazdy pokochały białe golfy! Na pokazach mody królowały golfy w różnych kolorach, ale gwiazdy szczególnie upodobały sobie te ze śnieżnobiałym kolorze. Victoria Beckham i Salma Hayek łączą je z… bielą. Taki monochromatyczny total look to prawdziwy przebój sezonu. Victoria Beckham pozostaje wierna swojej ulubionej projektantce czyli… sobie. Ostatnio pokazała się w kompletnej stylizacji z kolekcji na jesień 2015. Dodała do niej szpilki w seksowną panterkę Francesco Russo. Zaś Salma Hayek wybrała sztuczne futro w pudrowym kolorze od Stelli McCartney, spodnie z wysokim stanem i… oczywiście biały golf. Ale biel dobrze wypada nie tylko z bielą. Równie efektowne jest klasyczne połączenie bieli i czerni, które proponuje na przykład Lady Gaga. Nam podoba się również rozwiązanie, które zaproponowała Jessica Mercedes... biały golf plus czerń i różne odcienie szarości!

Jesteśmy ciekawi, jak wam podobają się te stylizacje z białym golfem w roli głównej? Hot or Not?!

Zobaczcie też: Victoria Beckham tej zimy wybiera stylowy… golf! A ty dasz się przekonać? SHOPPING

Victoria Beckham do białego zestawu założyła szpilki w cętki Francesco Russo.

Biały golf plus masywny naszyjnik? Salma Hayek uznała, że to dobry pomysł. A wy jak myślicie?! Hit czy kit?!

Lady Gaga wybrała kaszmirowy golf marki Hugo.Hugo Boss.

Jessica Mercedes biały golf zestawiła z szarym płaszczem marki Marc Cain i srebrną pikowaną torebką Chanel.

