Ewa Chodakowska 40 lat kończy dopiero 24 lutego, ale dzięki mężowi Lefterisowi Kavoukisowi zaczęła świętować miesiąc wcześniej! Na Instagramie trenerka pokazała swoim fankom pierwszy prezent jaki dostała od ukochanego. Okazało się, że mąż w wielkiej tajemnicy zamówił dla niej personalizowane auto – czarnego mercedesa-AMG G 63 wartego ponad milion złotych! Samochód już trafił do rąk Ewy, która do niedawna poruszała się po stolicy m.in. Smartem, Mini Cooperem, a od czasu do czasu jeździła też Lamborghini Urusem należącym do Lefterisa. Ale to nie koniec niespodzianek, jakie przygotował dla niej Kavoukis. W rozmowie z "Party" Ewa zdradziła, jaki jeszcze prezent na nią czeka! Trzeba przyznać, że mąż Ewy ma gest – na kolejny podarunek wydał nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych!

Ewa Chodakowska szczerze o zarobkach.

Ewa Chodakowska jest nie tylko jedną z ulubionych trenerek Polek. Oprócz platformy treningowej BeActive TV, prowadzi jeszcze kilka biznesów, które przynoszą jej milionowe zyski - jest współwłaścicielką m.in. klubu fitness, firmy kosmetycznej, cateringowej, a ostatnio wspólnie z mężem inwestują także w nieruchomości. Co więcej, od lat uznawana jest za jedną z najbardziej wpływowych kobiet w Polsce, co przekłada się też na gigantyczne zarobki. Nic więc dziwnego, że gwiazda może pozwolić sobie na naprawdę drogie ubrania czy samochody. Niedawno paparazzi przyłapali Chodakowską przy jednej z jej ulubionych restauracji. Ewa wraz z Lefterisem i przyjaciółmi wsiadali do jej nowiutkiego mercedesa, a gwiazda fitnessu miała na sobie stylizację wartą ponad 80 tysięcy złotych! Chodakowska w mroźne popołudnie postawiła na ciepłą, futrzaną kurtkę matki KHRISJOY, która kosztuje ok. 10 tysięcy złotych i torebkę Chanel! I to nie byle jaką, bo to identyczny model, który nosiła księżna Diana, dlatego warta jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Trenerka nie wstydzi się tego, że dobrze zarabia, ale zawsze powtarza, że pieniądze nie są dla niej celem samym w sobie:

Chcę podkreślić, że na pierwszym miejscu jest to dla mnie pasja i działanie w zgodzie ze swoimi wartościami, a nie biznes. [...] To też cztery miliony osób, które skorzystały ze zdrowego cateringu mojej firmy, dziesiątki tysięcy osób korzystających z platformy treningowej online. To liczby, które są namacalne i mówią o faktycznym sukcesie. Nie pieniądze. Jestem też zdania, że gdy robi się coś z serca i chęci zmiany świata na lepsze, nagroda za to przyjdzie - mówiła niedawno w wywiadzie dla Business Insider Polska.

Jak Ewa Chodakowska będzie świętować 40. urodziny?

W rozmowie z "Party" Ewa Chodakowska pochwaliła się, że nowy mercedes to pierwszy w dwóch prezentów, który dostała od męża Lefterisa Kavoukisa. Okazuje się, że to auto już wcześniej przypadło trenerce do gustu, ale nie miała pojęcia, że nad tą urodzinową niespodzianką, warta 1,2 mln. zł jej ukochany pracował od kilku miesięcy!

O tej niespodziance Lelo myślał od roku. W kompletnej tajemnicy przede mną zamówił w salonie auto, które dopasował do moich potrzeb i... ekstremalnych wypraw, które niebawem planujemy – przyznała w „Party” Ewa.

A to nie koniec prezentów od męża! Już w drugiej połowie lutego Ewa dostanie kolejny prezent od męża. Tym razem będzie to romantyczna podróż tylko we dwoje. I choć Chodakowska i Kavoukis kochają Grecję - mają tam swój drugi dom, a niedawno kupili również hotel, który obecnie remontują – tym razem wybrali bardziej egzotyczną destynację. Jaką?

Tuż przed moimi urodzinami wylatujemy we dwoje na Malediwy i aż boję się pomyśleć, jakie atrakcje tam dla mnie przygotował – śmieje się Chodakowska. – Ale już wiem, że będzie wspaniale – dodaje.

Jak ustaliło "Party", początkowo Ewa chciała zorganizować dużą imprezę dla rodziny i przyjaciół w Polsce. Brała pod uwagę wynajęcie restauracji, jednak ze względu na kolejną falę epidemii koronawirusa przełożyła swoje plany na wakacje. Wówczas, jeśli sytuacja pozwoli, chce zaprosić bliskich do ukochanej Grecji i tam, w świetle zachodzącego słońca, urządzić szalone przyjęcie na plaży.

Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis są jedną z najlepiej zarabiających par w polskim show-biznesie. I choć są razem od ponad dziesięciu lat, ich miłość nie traci na sile. Uwielbiają wspólnie podróżować, mają te same pasje i nie przestają się zaskakiwać. "To sekret naszej miłości", mówiła w jednym z wywiadów Ewa.