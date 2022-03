Kasia Cichopek ma w swojej szafie kilka, jeśli nie kilkanaście wiosennych płaszczy na 2022 rok. Każdy z nich jest oczywiście zgodny z najnowszymi wiosennymi trendami. Wiosną zapomnij o smutnych kolorach, i wybierając swój idealny płaszcz, postaw najlepiej na mocne odcienie, np. różu w połączeniu z pikowaniami lub na płaszcz wiosenny w kratkę. Płaszcz wiosenny damski pikowany w stylu Kasi Cichopek Tej wiosny absolutnie nie bój się koloru i tak jak Kasia Cichopek postaw na oryginalny różowy, najlepiej pikowany płaszcz damski. Gwiazda "M jak miłość" postawiła na koszulowy, lekko oversizowy model w intensywnie różowym kolorze. Podobne modele możesz upolować np. w Mohito na wielkiej wyprzedaży już za 99 zł. W najnowszej kolekcji Reserved również możesz znaleźć podobny płaszcz - ma bardzo podobne pikowania i nieco spokojniejszy kolor. Zobacz także: Katarzyna Cichopek w modnej sukience na wiosnę 2022. Podobną kupicie w Mohito za 50 zł! Płaszcz wiosenny damski oversize Oversizowe płaszcze na wiosnę to jeden z naszych must have. Kasia Cichopek kocha płaszcze w większych rozmiarach i udowadnia, że płaszcze oversize wyglądają dobrze nie tylko na modelkach. Cichopek ma zaledwie 158 centymetrów wzrostu, ale w płaszczach oversize do kolan albo do samej ziemi wygląda bosko! Zwłaszcza kiedy łączy je z dzianinowymi swetrami oraz białymi spodniami. Podobne modele oversizowych płaszczów, np. tych koszulowych możecie teraz upolować już od 119 zł w Sinsay. Płaszcz wiosenny damski w kratkę Płaszcz na wiosnę w kratkę? To jeden z najlepszych wyborów w 2022 roku, jeśli kochasz klasykę i szukasz uniwersalnego rozwiązania niemal na każdy dzień. Kasia Cichopek już jakiś czas temu swój model upolowała w Sinsay za 119 zł. Niestety bardzo szybko się...