Szorty i bermudy w tym sezonie ustępują miejsca kolarkom! To dość trudny i kontrowersyjny trend, ale stylizacje celebrytek udowadniają, że można stworzyć z nim oryginalne i kobiece zestawy. Dlatego tego lata kolarek nie może zabraknąć w szafie każdej fashionistki! To hit lata 2019 i numer jeden w garderobie gwiazd! Zobaczcie sami!

Kolarki - najgorętszy trend lata 2019!

Najmodniejsze w tym sezonie tzw. biker shorts, czyli kolarki znajdziecie na wybiegach największych domów mody: Fendi, Salvadore Ferragamo czy Zadig & Voltaire no i oczywiście w szafie gwiazd! W latach 90. noszone wyłącznie na fitness, teraz opanowały wybiegi, Instagram i ulice. Zobaczcie, jak je noszą polskie i zagraniczne gwiazdy!

Ostre kolory, wyszukane kreacje i fantazyjne zestawy to sceniczny, ale i codzienny wybór Margaret. Gwiazda uwielbia modowe wyzwania. Nic więc dziwnego, że trend na kolarki przypadł jej do gustu! Tym razem postawiła na neonowy różowy total look. Piosenkarka wie, że sportowe spodenki do kolan najlepiej wyglądają z oversize'ową marynarką! Materiałowe skarpetkowe botki to hit wiosny, ale jak widać sprawdził się również w tym letnim zestawieniu! Co myślicie?

Kolejną gwiazdą, która również pokochała biker shorts, jest jedna z najseksowniejszych modelek na świecie, Emily Ratajkowski. Na czerwonym dywanie występuje często w dopasowanych i eleganckich kreacjach, ale na spacery po Los Angeles wybiera wygodne kolarki, które nosi ze sportowymi sneakersami. Z jej perfekcyjną figurą może sobie pozwolić na krótki top eksponujący brzuch. Nam podoba się sportowa wersja stylizacji Emily: bluza, spodenki i adidasy!

Gorącym trendem są kolarki nie tylko w czarnych kolorach, ale także te odważniejsze modele: w panterkę, skórzane, czy takie, jak wybrała Joanna Horodyńska - cekinowe! Znana polska stylistka wszystkie trendy sezonu ma opanowane do perfekcji! Marmurkowa dżinsowa kurtka od Isabel Marant, t-shirt w najgorętszy wzór sezonu tie-dye, torebka Chloe i błyszczące szpilki to istna modowa składanka największych hitów lata 2019!

Spodnie typu kolarki są bardzo wygodne, ale też bezlitośnie eksponują figurę i skracają nogi. Zatem jeśli jesteś niska, bierz przykład i tak jak Joanna noś je ze szpilkami. Jak wam się podoba ten look?