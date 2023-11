Jedni je kochają, inni nienawidzą - mowa oczywiście o sneakersach, określanych też mianem "ugly shoes", które podbijają wybiegi, ulice i modowe blogi już od dłuższego czasu. Nie sposób przejść obok nich obojętnie i o to właśnie chodzi! Jeśli jeszcze nie masz swojej wiosenno-letniej pary sneakersów, to koniecznie sprawdź, gdzie je kupić - pisaliśmy o tym już jakiś czas temu! Teraz zwrócimy natomiast uwagę na to, jak nosić sneakersy, żeby wyglądać stylowo i modnie. Oczywiście inspiracji poszukamy wśród gwiazd. Zobaczcie galerie zdjęć poniżej!

Reklama