Lara Gessler w tym roku dołączy do grona mam. Córka Magdy Gessler spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Przyszła mama chętnie eksponuje swój ciążowy brzuszek. Paparazzi przyłapali ją ostatnio w drodze do pracy. Beżowa stylizacja Lary robi wrażenie, szczególnie jej sukienka, która pięknie eksponuje jej ciążowe kształty. Sukienkę w tym stylu można kupić w Reserved a w dodatku aktualnie jest na promocji! Zobacz także: Lara Gessler pokazała zdjęcie z Magdą Gessler z okazji Dnia Matki "Prawie Mama - prawie Babcia" Ciężarna Lara Gessler eksponuje duży ciążowy brzuszek w obcisłej sukience Lara Gessler i jej partner Piotr Szeląg przygotowują się do najpiękniejszego okresu w swoim życiu. Już niedługo przyjdzie na świat ich pierwsze dziecko. Magda Gessler już nie może się doczekać aż zostanie babcią, a Tadeusz Muller przyznał, że ciąża Lary również w nim obudziła instynkt rodzicielski i nie wyklucza w przyszłości adopcji dziecka. Lara Gessler ma już naprawdę spory ciążowy brzuszek. Paparazzi przyłapali przyszłą mamę na mieście. Lara postawiła na elegancką beżową stylizację. Wygodna sukienka z golfem pięknie wyeksponowała jej ciążowy brzuszek oraz długie i szczupłe nogi. Beż zdecydowanie wpisuje się w trendy w trwającym sezonie. Sukienkę w stylu Lary Gessler, która idealnie podkreśliła jej kobiece kształty można kupić w Reserved. Dzianinowa sukienka z golfem o długości midi jest aktualnie na wyprzedaży i kosztuje tylko 69,99 zł. Lubicie taki styl? Zobacz także: Lara Gessler chwali się coraz większym ciążowym brzuszkiem! "Wszystko rośnie" Lara Gessler wyeksponowała swój ciążowy brzuszek w obcisłej sukience. Przyszła mama wygląda pięknie. Lara Gessler ma już naprawdę spory ciążowy brzuszek. ...