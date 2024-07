Efekt syrenki na paznokciach to lśniący manicure wykonany za pomocą specjalnego opalizującego pyłku. Pyłek przeznaczony jest do manicure hybrydowego, utwardzanego w lampie UV.

Pyłek opalizujący - niezbędny element efektu syrenki

Efekt syrenki to prosta metoda zdobienia paznokci za pomocą nałożenia drobnego pyłku. Pyłek ten jest znacznie drobniejszy niż tradycyjny brokat. Po nałożeniu go na warstwę dyspersyjną – wilgotną i lepką powierzchnię żelu utwardzonego w lampie UV – pyłek opalizuje w różnej kolorystyce. Pyłek opalizujący daje efekt idealnej, połyskującej tafli. Z pyłkiem można eksperymentować nakładając go np. tylko na połowę lub same końcówki paznokcia.

Na rynku dostępne są różne kolory pyłku, np. złoty, srebrny, turkusowy, różowy lub holo (drobinki iskrzące się w różnych kolorach).

Efekt syrenki – wykonanie krok po kroku

Aby uzyskać na paznokciach opalizujący efekt niezbędne są: lampa UV (36W), baza, lakier w dowolnym kolorze i utwardzacz do manicure hybrydowego oraz pyłek opalizujący.

Krok 1 – Przygotowanie paznokci i nałożenie bazy

Pierwszym krokiem wykonania manicure z efektem syrenki jest tradycyjne przygotowanie paznokci do manicure. Paznokcie należy równo spiłować, odsunąć skórki i nałożyć bazę do manicure hybrydowego. Bazę utwardzamy przez 2 minuty w lampie UV o mocy 36 W.

Krok 2 – Manicure hybrydowy pod efekt syrenki

Kolejną czynnością jest wykonanie manicure hybrydowego, czyli nałożenie dwóch warstw specjalnego lakieru hybrydowego (lakier hybrydowy łączy w sobie zalety manicure tradycyjnego, żelowego i akrylowego; manicure hybrydowy jest odporny na uszkodzenia i nie odpryskuje) i włożenie dłoni na 2 minuty do lampy UV.

Krok 3 – Nałożenie pyłku - efekt syrenki

Po wyjęciu dłoni z lampy na paznokcie należy kolistym ruchem zaaplikować pyłek opalizujący. Pyłek wtapiamy w warstwę dyspersyjną przy użyciu miękkiego pędzla. Nadmiar pyłku usuwamy szerokim pędzelkiem typu miotełka. Przy wykonywaniu tego rodzaju manicure ważne, aby pyłek dobrze wtopił się w warstwę lakieru.

Krok 4 – Utwardzenie efektu syrenki

Ostatnim etapem jest nałożenie utwardzającej warstwy topu na efekt syrenki i włożenie dłoni do lampy UV na 2 min.

Efekt syrenki gotowy!