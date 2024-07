Szale w kratę to zimowy przebój, który wciąż nie wychodzi z mody! Kochają go też gwiazdy. Ostatnio z kraciastymi szalikami pojawiły się m.in. Edyta Herbuś, Kinga Rusin i Dakota Johnson. Edyta Herbuś do kremowego płaszczyka Valentino dobrała obszerny szal w szaro-różowo-czerwoną kratę. Całość uzupełniła czarnymi dodatkami. Podoba nam się zwłaszcza jej mała torba na długim pasku Sabriny Pilewicz. Z kolei Kinga Rusin do szarego płaszcza wybrała chyba najsłynniejszy szalik świata czyli model z oferty domu mody Burberry. Dakota Johnson zaś z pomocą dużego szala Isabel Marant zamieniła czarną ramoneskę w strój, który sprawdzi się również w cieplejsze zimowe dni. I jak widać, wygląda bardzo efektownie:)

A wy, czy lubicie szale w kratę a może już wam się znudziły?

Edyta Herbuś w ulubionym płaszczu domu mody Valentino.

Kinga Rusin znana jest ze swojej słabość do ubrań i dodatków marki Burberry. Tym razem wybrała ciepły szal!

Dakota Johnson zdecydowała się na szal Isabel Maranat, który kosztuje 346 zł.

