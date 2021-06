Agnieszka Woźniak-Starak w bikini powiększającym biust! Te dwuczęściowe kostiumy kąpielowe od 19 złotych to hit lata

(_gdeaq = window._gdeaq || []).push(['nc', 'false']); (_gdeaq = window._gdeaq || []).push(['hit', 'edipresse', 'p81KUP7Us5WSShkqeGeFN7QZ7OoWFEP18BQbGp4iBIr.X7', 'ncqgfoeijf', 'cjtwczqkdflywzlcxbtncsfummmv']); Wybór kostiumu kąpielowego spędza ci sen z powiek? Niepotrzebnie! Pomożemy ci znaleźć model na twoją figurę, który potrafi podkreślić jej atuty, jednocześnie zakrywając jej mankamenty. Wystarczy tylko wiedzieć, jaki model wybrać dla siebie. Podpowiadamy! Jak dobrać kostium kąpielowy do figury? Kostium kąpielowy może stać się najlepszym przyjacielem kobiety, jeśli dopasujemy do siebie odpowiedni model. Na szczęście, w najnowszej kolekcji marki F&F znajdziemy całą gamę fasonów, wzorów oraz kolorów tego elementu garderoby. Jeśli planujesz zakupy przed wakacyjnym sezonem, poznaj niezawodne triki na idealne dopasowanie kostiumu do swojej sylwetki! Figura gruszki Wąskie ramiona i szerokie biodra to znaki rozpoznawcze twojej sylwetki? Należysz do grona tzw. "gruszek" . Polecamy kostiumy z marszczeniami, falbaną oraz koronką na górze, które przyciągną wzrok do linii ramion oraz biustu. Świetnie sprawdzą się kwieciste wzory topu w towarzystwie gładkich, jednokolorowych majtek. Możesz też śmiało postawić na bardotki lub hiszpańskie dekolty. Dzięki temu zabiegowi cała figura będzie wyglądać harmonijnie. Góra bikini w zebrę F&F - 59,99 zł, dół bikini w zebrę F&F - 39,99 zł, góra pomarańczowego bikini F&F - 49,99 zł, dół bikini F&F - 39,99 zł, biały kostium z paskiem F&F - 89,99 zł, czarny kostium F&F - 79,99 zł. Figura klepsydry Jesteś typem klepsydry ? Masz szczęście! Przy tej sylwetce niemal każdy kostium kąpielowy...