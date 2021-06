Wybór stroju kąpielowego jest bardzo ważny, ponieważ na plaży lub na basenie eksponujemy ciało najbardziej. Aby dobrać odpowiedni model, powinnaś najpierw dowiedzieć się, jaki masz typ figury i do niego dopasowywać właściwy fason, a nawet kolor. Kostiumy dla puszystych powinny optycznie modelować sylwetkę. Kostium kąpielowy dla sylwetki typu klepsydra Jeżeli rozmiary biustu i bioder są sobie równe i dodatkowo posiadasz wyraźne wcięcie w talii, oznacza to, że jesteś szczęśliwą posiadaczką figury typu klepsydra . Każdy wie, że odwieczne marzenie kobiet oraz obiekt uwielbienia u mężczyzn to tradycyjne „90-60-90”. Co ważne, będąc posiadaczką takiej sylwetki – możesz dobrać dla siebie każdy model i kolor kostiumu kąpielowego . Żaden nie zaszkodzi idealnym kształtom, a każdy je podkreśli. Z taką sylwetką możesz sięgnąć po najnowszy trend w „modzie kąpielowej” - kostiumy paskowe, które zaprojektowane są z finezyjnego zszycia ze sobą szerokich pasów. Pozostawiają one na bokach lub plecach ciekawe otwarte prześwity, najczęściej w postaci trójkąta. Kostium kąpielowy ze zdobieniami dla sylwetki typu gruszka Kostium kąpielowy dla „gruszki” powinien mieć strojną górę i jak najbardziej stonowany i prosty dół. Jest to zabieg, który wyrówna proporcje ciała – gdy jesteś kobietą-gruszką, masz wydatne biodra, zarysowaną talię oraz mały biust i wąskie ramiona. Dlatego góra kostiumu kąpielowego powinna być wyraźna – w jasnym, rzucającym się w oczy kolorze oraz z dodatkami – cekinami, falbanami czy uszyta z wzorzystego koloru . Dół natomiast powinien być prosty, uszyty z jednolitego koloru bez dodatkowych zdobień i w klasycznym kroju (figi). Kostium kąpielowy z wysokim stanem dla sylwetki typu jabłko Jeżeli jesteś „jabłkiem” , to powinnaś powrócić do klasyki. Pierwsze dwuczęściowe stroje to usztywniany biustonosz, mocno...