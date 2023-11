Reklama

Ta informacja zapewne ucieszy najbardziej zagorzałych fanów Dody. No dobra, może raczej fanki, ponieważ garderoba słynnej wokalistki jest ewidentnie przeznaczona tylko i wyłącznie dla dziewczyn. Tak czy inaczej – Doda właśnie otworzyła sklep, w którym możecie kupić część używanej garderoby Rabczewskiej-Stępień.

East News

Więcej: Doda i Małgorzata Rozenek w TAKIEJ SAMEJ sukience polskiej marki! Która wygląda lepiej? POJEDYNEK

Co znajdziecie w ofercie? Sklepik – funkcjonujący równolegle z platformą, na której Doda sprzedaje swój merch taki jak płyty, plakaty czy kubki pod adresen shop.dodaqueen.com – jest pełny ubrań, które na pewno kojarzycie z niezliczonych imprez czy sesji zdjęciowych, w których wokalistka brała udział.

Więcej: Doda, Lewandowska a może królowa Elżbieta II? WYBIERZCIE z nami najlepszą stylizację tygodnia!

Wśród wszystkich 80 wystawionych przez Dodę rzeczy znajdziecie niejedną perełkę, którą z pewnością pamiętaja starsi fani wokalistki. Przykłady? Suknia Jovani Fashion, w której wokalistka przyszła w zeszłym roku na naszą imprezę z okazji 10. magazynu Party, suknię ślubną z sesji okładkowej do dwutygodnika z 2015 roku czy sportowe buty Y3 od adidasa, w których wokalistka wystąpiła na gali Viva Comet 2012.

East News

Więcej: Ostaszewska, Kwaśniewska, Doda wsparły paradę równości. Wylał się hejt: "Szkoda, że nienarodzonych dzieci tak pani nie broni"

W czym tkwi haczyk? Oczywiście w cenach. Wśród całego asortymentu, któremu Doda postanowiła dać drugie życie znalazły się skórzane, barwione na różowo i sznurowane z przodu kozaki na szpilce, w których wokalistkę sfotografowano pod koniec marca tego roku. Wówczas pisaliśmy, że internetowy showroom Moda Operandi sprzedawał to intrygujące obuwie za druzgoczące portfel 21 200 zł. Teraz Doda życzy sobie za nie okrągłe 20 000 zł. Jakby na to nie patrzeć, jest to zniżka około 5%.

Więcej: Doda zakochała się w sneakersach z Zary! Kosztują mniej niż 200 złotych

Do pozostałych z droższych ciuchów z wyprzedaży garażowej Dody to torebka Balmain (9000 zł), suknia od Ellie Saab (3000 zł), espadryle Chanel (2350 zł) czy skórzany płaszcz z kolekcji, którą szwedzka sieciówka H&M stworzyła wraz z Versace (2000 zł).

East News

Więcej: Doda wyprzedaje garderobę! Ma ktoś ochotę na jej suknię ślubną?

Nie macie akurat 20 tysięcy odłożonych na czarną godzinę tylko czekających na spontaniczne kozaki z barwionej skóry? Nie ma powodu do płaczu, ponieważ w sklepie Dody kupicie także miętową sukienkę Miss Selfridge (250 zł), koronkowe szorty (150 zł), sandałki z Top Shopu (120 zł), kombinezon w panterkę H&M (60 zł) czy chociażby używany podkoszulek Motive&More (40 zł).

Zobacz także

Więcej: Znaleźliśmy archiwalne zdjęcie i nagranie Dody i Emila! Czy już wtedy się kochali?

Jakby na to nie patrzeć, garderoba Dody właśnie stała się nacznie bardziej dostępna niż nam się wydawało.