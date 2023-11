9 czerwca w Warszawie odbyła się parada równości organizowana przez Fundację Wolontariat Równości. Na wydarzeniu co roku pojawiają się znane osoby, które wspierają środowiska LGBT i ich prawa.

Jak było w tym roku? Na paradzie równości było mnóstwo osób, ale gwiazd bardzo mało. Pojawiła się Maja Ostaszewska.

- Każdy człowiek ma prawo do miłości, bez względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie, kolor skóry, stan zdrowia - napisała aktorka pod zdjęciem.

Co na to internauci?

- Ostaszewska, Ty to bierzesz udział w każdym proteście Heheh

Aktorka odpowiedziała hejterom.



- To nie protest. To święto różnorodności, miłości. To wspólna radość I zabawa, pozytywna energia!