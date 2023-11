1 z 5

Nie sposób odmówić projektantom luksusowych marek kreatywności w tworzeniu ekstrawaganckich wersji kompletnie codziennych, prozaicznych przedmiotów. Nie tak dawno pisaliśmy o wrotkach na szpilkach od Saint Laurent, kryształowych trampkach od JW Andersona, skórzanej wersji papierowej torby na zakupy od Balenciagi za 4 tysiące oraz o złotym smoczku, który były wprost doskonały dla Klary Lewandowskiej.

Tak naprawdę to ciężko nas już zaskoczyć jakimkolwiek, nawet najbardziej absurdalnym pomysłem. Ale najnowsza propozycja domu mody Hermès – który znacie z ulubionej przez aspirujące gwiazdy torebki Birkin – to już wyższa szkoła jazdy.

Jeśli wprost uwielbiacie jazdę na desce, macie w portfelu 11 tysięcy złotych i nie możecie się doczekać żeby je wydać, to Hermès ma dla Was nową linię deskorolek, która wprowadzi nieco ekstrawagancji do szarej codzienności. Dowiecie się o nich wszystkiego w galerii.

