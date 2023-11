1 z 9

Demi Lovato po trudnych przejściach postanowiła odciąć się od swojej przeszłości. Piosenkarka przebywa właśnie na odwyku. Gwiazda nie ma zamiaru wracać jednak do swojej luksusowej willi na Wzgórzach Hollywood. Być może dlatego, że to właśnie tam rozegrał się niedawno dramat z jej udziałem. Przypomnijmy, że gwiazda przedawkowała narkotyki i wprost ze swojej willi została przewieziona w ciężkim stanie do szpitala. Teraz dom trafił do sprzedaży. Posiadłość Demi Lovato została wyceniona na niemal 10 milionów dolarów! Co ciekawe, artystka kupiła go za trochę ponad 8 milionów. Jednak przez ten czas dom zyskał na wartości. Co znajduje się w środku? Na jakie atrakcje i udogodnienia może liczyć przyszły właściciel? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

POLECAMY: Jak zaaranżować balkon lub taras na jesień?