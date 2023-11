2 z 4

Suknia Dakoty Johnson, jak wszystkie jej kreacje podczas 17. Festiwalu Filmowego w Marakeszu, pochodziła z domu mody Gucci. Suknia w bladym, błękitno-szarym kolorze z błyszczącej tkaniny i bez rękawów miała głęboki dekolt i czarną satynową taśmę w pasie. Pięknie podkreślała perfekcyjną figurę gwiazdy, ale prawdziwa niespodzianka… to niezwykły tren sukni.

Wszyscy patrzyli nie tylko na przepiękną kreację Dakoty, ale również na jej brzuch! Od kilku tygodni mówi się bowiem o tym, że aktorka jest w ciąży! Wraz z partnerem Chrisem Martinem mieli na początku października zorganizować imprezę, na której poinformowali bliskich, że będą mieli dziecko. Wśród gości pojawili się rodzice Dakoty: Melanie Griffith i Don Johnson oraz przyjaciele pary Sean Penn i Julia Roberts. Te medialne doniesienia zostały jednak szybko zdementowane przez samych zainteresowanych. Rzecznik Dakoty powiedział, że przyjęcie w ich domu odbyło się, ale nie po to, żeby ogłosili, że spodziewają się dziecka, a z okazji urodzin aktorki. Fani gwiazdy jednak nadal wierzą w to, że aktorka ukrywa ciążę i naprawdę wkrótce zostanie mamą! Sądząc po jej ostatnich zdjęciach - ciężko w to uwierzyć, bo Dakota jest bardzo szczupła!