Premiera trzeciej części hitowego erotyka tuż-tuż! "Nowe oblicze Greya" trafi na ekrany kin już 7 lutego 2018. Polska premiera odbędzie się dwa dni później, czyli 9 lutego. Fani hitowej serii filmów, które powstały na kanwie bestsellera E.L. James już nie mogą się doczekać kontynuacji przygód Anastasii Steel (Dakota Johnson) i Christana Greya (Jamie Dornan). Nie jest tajemnicą, że para kochanków w końcu stanie na ślubnym kobiercu. Jednak nie będzie to koniec ich historii. Ana i Christian wybiorą się w podróż poślubną do Europy, w czasie której Christian będzie rozpieszczał swoją świeżo upieczoną żonę. Jednak nie wszystko będzie układało się idealnie... Na szczęście parę nadal będzie łączyć ogień w sypialni. Nowy zwiastun zdradza kilka naprawdę gorących scen. Jednak to nie wszystko! Jest też moment, w którym Ana dowiaduje się o ciąży z Christianem!

