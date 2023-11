1 z 10

Kasia Tusk już od lat prowadzi modowego bloga, ma także własną markę ubrań, więc na trendach zna się bardzo dobrze. Jednocześnie Kasia chętnie stawia na basicowe rzeczy, które nigdy nie wyjdą z mody, za to zawsze sprawdzą się przy różnych okazjach i będą pasować do każdej stylizacji. Do takich rzeczy bez wątpienia można zaliczyć jej czerwony sweter o ciekawym splocie z oferty Marc O'Polo. Kasia Tusk zapłaciła za niego aż 639 złotych, a my znaleźliśmy niemal identyczne modele za mniej niż 100 złotych!

Gdzie kupić sweter w stylu Kasi Tusk?

W popularnych sieciówkach, takich jak Zara, Reserved, Mohito czy Cropp można znaleźć niemal identyczne modele czerwonych swetrów, za które zapłacicie grosze. Nawet w Zarze najdroższy model swetra to wydatek 99,90 złotych, ale nie brakuje także tańszych propozycji.

Zobaczcie naszą galerię zdjęć ze swetrami i ich cenami. Skusicie się?

