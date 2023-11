1 z 8

Natalia Siwiec w ostatnią niedzielę poprowadziła charytatywną imprezę dla dzieci z domów dziecka „Gwiazdka pełna magii”. Modelka wraz z innymi celebrytkami przygotowywała pierniczki i świąteczne ozdoby.

Na tą okazję gwiazda, która słynie z dosyć wyszukanych stylizacji założyła idealny na świąteczną imprezę sweter w czerwone i czarne pasy od Chaos By Marta Boliglova, który kosztuje 750 zł. Do tego dobrała skórzaną mini oraz luksusowe szpilki od Yves Saint Laurent, które znajdują się w szafach wielu gwiazd. To wydatek na który nie każdy może sobie pozwolić, bowiem te buty kosztują ponad 4000 zł. Model Opyum 110 Pump in Black, który wybrała Natalia Siwiec jest bardzo charakterystyczny, ponieważ zamiast obcasa ma logo YSL. Buty wykonane są z czarnej lakierowanej skóry i można je kupić również w wersji sandałek.

Francuski dom mody Saint Laurent słynie z wyszukanych i dosyć ekstrawaganckich modeli butów. Przypomnijmy, że w 2017 wypuścił na rynek szpilki na kółkach "a la wrotki" oraz wysadzane kryształkami kozaki, które nosiły takie gwiazdy jak Rihanna czy Celine Dion. Szpilki są dosyć odjechane, ciekawe czy wygodnie się w nich chodzi? A wy co sądzicie?

