Natalia Siwiec wybrała wózek Stokke® Xplory®. Jest to wózek miejski, o niespotykanym designie i możliwości personalizowania, a także regulowania wysokości gondoli i spacerówki, co zbliża dziecko do rodziców w trakcie spacerów. Wózek koztuje 4799 złotych.