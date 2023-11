1 z 10

Powrót do wczesnych lat dzieciństwa i do świata bajek jest możliwy dzięki najnowszym kolekcjom znanych marek, które lansują ubrania z ulubionymi bohaterami z kreskówek. Kto z nas o tym nie marzy? Disneyowskie nadruki na ubraniach od kilku sezonów lansują projektanci np. Moschino dla H&M. Gwiazdy już pokochały stroje z bohaterami z bajek i w ogóle nas to nie dziwi.

Natalia Siwiec ostatnio pokazała na Instagramie zdjęcie w bluzie kultowej polskiej marki Femi Stories, która słynie z kolorowych i oryginalnych projektów. Gwiazda wybrała bluzę za 259 zł z kolekcji, która powstała w ramach kolaboracji Femi Stories z Disneyem.

W tym roku najstarsza postać z kreskówki Myszka Miki obchodzi 90. urodziny, więc sieciówki dosłownie pękają w szwach od ubrań i dodatków z jej wizerunkiem. My przeszukaliśmy prawie wszystkie i znaleźliśmy również bluzy z: Różową Panterą, kaczorem Donaldem, a także wiele innych.

Pokaż innym swojego idola i superbohatera z dzieciństwa, biegnij na zakupy! Zobaczcie naszą galerię zdjęć, w której znajdziecie propozycje bluz (wraz z cenami!) podobnych do tej, którą wybrała Natalia Siwiec.